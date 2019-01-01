إيمرسون: أعيش أفضل فترة في حياتي المهنية

الظهير الأيسر للمنتخب الإيطالي سعيد بمستواه مع منتخب بلاده ونادي تشيلسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد، إيمرسون الظهير الأيسر للمنتخب الإيطالي ونادي تشيلسي الإنجليزي، أن الفترة الحالية هي الأفضل في مسيرته.

وساهم إيمرسون اليوم في فوز منتخب بلاده، بثلاثة أهداف لهدف على حساب أرمينيا، في التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.

وقال صاحب الـ 25 عاماً، في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد لأنني ساهمت في فوز الفريق اليوم، والأهم هو تحقيق الانتصار بشكل عام".

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وواصل: "في أول ربع ساعة من اللقاء، أرمينيا كانت أفضل وتقدمت علينا، ولكن بعد ذلك سيطرنا على الأجواء وقلبنا النتيجة".

وتابع: "ملعب المباراة كان سيئاً، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عذراً، في الشوط الثاني تحسنا بشكل رائع وسجلنا الهدفين الثاني والثالث".

وحول مسيرته، مع نادي تشيلسي الإنجليزي، قال إيمرسون: "أنا سعيد في تشيلسي جدا، كما كنت في العام الماضي تحت قيادة ساري، أنا أكون في غاية السعادة عندما ألعب بانتظام".