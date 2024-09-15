"نحن ندمر كرة القدم" .. مدرب سوسييداد ينتقد مستوى التحكيم بلقاء ريال مدريد

مدرب ريال سوسييداد يبدي غضبه من ركلة جزاء ريال مدريد!

انتقد إيمانول ألجواسيل مدرب فريق ريال سوسييداد القرارات التحكيمية التي تم اتخاذها في مباراة فريقه ضد ريال مدريد، والتي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وخسر ريال سوسيداد أمام نظيره ريال مدريد بهدفين دون رد، عن طريق ركلتي جزاء، سجلهما فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

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وقال ألجواسيل خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا متألم ومنزعج، كما هو الحال في كل مرة نخسر فيها مباراة، حتى لو فعلت ذلك من خلال اللعب بشكل جيد وصناعة الفرص، ولكن خسرنا 2-0 فأنا أكثر غضبًا قليلًا".

وكشف مدرب سوسييداد عن رأيه في ركلتي الجزاء حيث قال: "بالنسبة لي هناك ركلة واحدة صحيحة، إنه أمر مؤسف إذا كنا سنحتسب تلك الركلات فإننا ندمر كرة القدم حقًا، أنا لا أحب ذلك، إذا أردنا أن يستمتع الجميع بكرة القدم، أعتقد أن بعض الأشياء يجب أن تتغير".

وتحدث إيمانول عن مستوى فريقه حيث قال: "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، وقمنا بأشياء كثيرة بشكل جيد، ولكن ما تمتلكه الفرق الكبيرة والقوية هو أنها قادرة على جعلك 2-0 دون أن تلعب مباراة رائعة، أعتقد أننا لعبنا أيضًا مباراة رائعة العام الماضي وخسرنا 1-0، وكما يرى الجميع المباراتين وحقيقة أننا لم نسجل أي هدف وهذا أمر صادم، ولكن إذا لم تفعل ذلك بشكل صحيح وكان أمامك لاعبون بهذا المستوى فهذا أمر طبيعي".

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وواصل: "هناك الكثير من التحسن في العديد من الجوانب الدفاعية والهجومية، ولكن لا فائدة من المباراة الرائعة التي قمنا بها إذا لم نمنحها الاستمرارية، ولن أتعب من القول بأن هذ االفريق يقدم أفضل مستوياته، ولكنه سيتطور كثيرًا وكان هناك الكثير من الإيجابيات".

وعن مستوى نايف أكرد وسوتشيتش قال مدرب سوسييداد: "يحتاج لوكا للمزيد من الوقت للتعرف على الفريق، ومعرفة ما أطلبه من اللاعبين، فهو الآن يقدم مستوى رائع، واستمعت إلى نايف في أول جلسة تدريبية له أكثر من بعض اللاعبين الذين كانوا معي منذ 5 سنوات، وهذا يؤكد على شخصيته العظيمة".