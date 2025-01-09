نجم ريال مدريد يحافظ على اتصاله بكرة القدم

لم يكتف الحارس الأسطوري إيكر كاسياس، بمسيرته المثالية في الملاعب والتي حصد خلالها كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، واتجه بعد اعتزاله إلى عالم ريادة الأعمال والاستثمار.

ووفقًا لمجلة People، كان إيكر لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا في عام 2014 بأرباح بلغت 82 مليون دولار، فيما بلغت قيمة أصوله نحو 240 مليون دولار، لكنه أراد استغلال هذه الأموال وانخرط في عشرات المشاريع المربحة واحترف مجال ريادة الأعمال.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كاسياس قد بدأ مسيرته في مجال ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة من حياته المهنية، وبعد اعتزاله في أغسطس 2020، علق قفازاته وعاد إلى مدريد من بورتو.

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وانخرط كاسياس بشكل كامل في دوره الجديد، الذي يسير بشكل جيد للغاية، حيث أنشأ مؤسسة إيكر كاسياس، التي يقوم من خلالها برحلات مستمرة، خاصة إلى العالم العربي والولايات المتحدة، ولا يتوقف عن فتح المدارس في العديد من البلدان.

وحافظ كاسياس على اتصاله بكرة القدم عندما انضم إلى دوري الملوك، الدوري الذي أنشأه إيباي يانوس وجيرارد بيكيه نجم برشلونة، حيث يرأس الفريق المسمى 1K والذي رفض بيعه رغم أن قيمته تقدر بحوالي 5 ملايين يورو.

واجتمع كاسياس مع بيكيه في مشروع آخر يتخصص في "المراحيض الذكية"، حيث دعم كلاهما شركة ناشئة في برشلونة تهدف إلى تحويل الحمام إلى مساحة ذكية لمراقبة الصحة.

وتقوم فكرة مشروع المرحاض الذكي S-Urinal، كونه الوحيد القادر على قياس مستوى ترطيب الأشخاص في الوقت الفعلي وعرض النتائج على الفور على شاشة مثبتة في الحمام نفسه، وكذلك في تطبيق.

وتعمل الشركة على تطوير تقنية قادرة، من خلال دمج نفسها في المراحيض، على تحليل البول في الوقت الفعلي ومعرفة الحالة الصحية للمستخدمين، والفكرة هي تثبيتها في 450 صالة رياضية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.