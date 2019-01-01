إيكاردي: علاقتي خاصة مع مبابي

بداية قوية لإيكاردي في باريس

أشاد مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي بزميله في الفريق كيليان مبابي، وأكد على وجود رابط خاص يجمعهما منذ وصوله لنادي العاصمة الفرنسية.

واستمر إيكاردي في تألقه التهديفي مع بي إس جي بعدما سجل هدف الفريق الوحيد في الانتصار على بروج الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

توخيل بعد تخطي بروج: عانينا في الشوط الثاني وإيكاردي يتألم

وقال إيكاردي مع "هايب فيست": "مع كيليان أتمتع بعلاقة خاصة منذ وصولي، هو شاب صغير ولكنه من أهم لاعبي العالم بالوقت الراهن".

وأضاف: "مباشرة حدث تفاهم بيننا، وتجمعنا عدة أشياء داخل وخارج الملعب، هو من أفضل لاعبي العالم، وهذا شيء لمصلحتي".

وختم: "تأقلمت سريعاً هنا، الجميع ساعدني، خصوصاً من يتحدث الإسبانية من اللاعبين، والبقية نتفاهم بالإنجليزية، والجمهور ساندني منذ مباراتي الأولى وهتف لي".

ويلعب إيكاردي مع بي إس جي على سبيل الإعارة من إنتر، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.