إيقاف فان باستن من التحليل بسبب التحية النازية

النجم الهولندي ماركو فان باستن يتعرض للعقوبة بسبب التحية النازية على الهواء أثناء تحليل لقاءات الدوري المحلي.

تعرض النجم ماركو فان باستن للعقوبة مؤخرًا بسبب التحية النازية التي تحدث بها الأسبوع الماضي أثناء تحليله لمباريات الدوري الهولندي.

جاءت تلك العقوبة بشكل مباشر من النسخة الهولندية لشبكة "سكاي سبورتس" التي يعمل بها فان باستن، وأكدوا أنها ستكون مجرد عقوبة مؤقتة.

ونشرت الشبكة بيانًا صحفيًا أكدت من خلاله اعتذارها عن تصرف فان باستن وكتبت فيه: "لقد كانت محاولة مزاح سيئة، لقد وقع فان باستن في خطأ كبير هذا الأسبوع".

وأضافت: "ما حدث هو أمر غير مقبول عبر شبكتنا لذلك ننأى بأنفسنا عن كل ما قاله ونعلن غياب ماركو فان باستن عن تحليل مباريات الأسبوع".

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وكان فان باستن قد استخدم تحية نازية لختام لقاءه مع المدير الفني الألماني فرانك ورموث مدرب فريق هيراكليس ألميلو وهو ما أثار حالة سخط كبيرة عليه.

وخرج النجم الهولندي المعتزل بعد ذلك معتذرًا بشكل علني عن تصرفه ومؤكدًا أنه لم يقصد أن يهين أي شخص بتلك الكلمات التي خرجت منه في جزء من الثانية.

جدير بالذكر أن فان باستن تبرع براتب هذا الأسبوع من برنامجه الخاص بتحليل الدوري الهولندي لمعهد توثيق الحروب سعيًا لتعزيز معرفة تاريخ الحرب العالمية الثانية.