الاتحاد الدولي يوقف إيتو لمدة ستة أشهر!

إيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم...

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لمدة ستة أشهر، من حضور مباريات منتخبات بلاده.

وبحسب البيان الذي نشره الاتحاد الدولي، فإن إيقاف النجم الكاميروني، جاء بسبب عدم امتثاله للمادتين 13 و14، من قانون الانضباط، بشأن السلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف، والسلوك غير السليم من قبل اللاعبين والمسؤولين.

وتعود مخالفات صامويل إيتو، إلى يوم 11 سبتمبر، وتحديدًا في مباراة الكاميرون مع البرازيل، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، والتي استضافتها كولومبيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار بيان الفيفا، إلى أن العقوبة ستمنع إيتو، من حضور أي مباريات تخص منتخب الكاميرون، سواء للرجال أو السيدات، في أي فئة عمرية، وبالفعل تم إخطاره، وبدأ تنفيذ القرار بداية من اليوم الإثنين 30 سبتمبر.

جدير بالذكر أن تلك العقوبة ليست الأولى لصامويل إيتو في الفترة الماضية، إذ سبق وأن فرض الاتحاد الإفريقي، عقوبة مالية في شهر يوليو الماضي، بعد اتهامه بانتهاك مبادئ وأخلاق كرة القدم، عندما تعاقد مع إحدى شركات المراهنات.