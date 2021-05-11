إيقاف شيكابالا وغرامات مالية كبيرة على الأهلي والزمالك

أحداث مباراة القمة تسببت في عقوبات على الفريقين

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم فرض عقوبات على الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة القمة التي جمعتهما في الجولة الـ21 من الدوري المصري مساء أمس في القاهرة.

اللقاء الذي جاء متوسط المستوى وأداره الحكم المصري أمين عُمر انتهى بالتعادل 1-1، والذي أبقى الزمالك على قمة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي ينقصه مباراتين عن منافسه.

ما هي العقوبات التي أقرتها لجنة المسابقات ضد الأهلي؟

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فرضت غرامات مالية كبيرة على الأهلي، تتلخص في التالي:

50 ألف جنيه مصري لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالًا بالهدف الذي سجله صلاح محسن.

50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، والمقصود به محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك.

20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني.

20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي.

ما هي العقوبات التي أقرتها لجنة المسابقات ضد الزمالك؟

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فرضت غرامات مالية كبيرة على الزمالك، تتلخص في التالي:

50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالًا بالهدف الذي سجله فرجاني ساسي.

50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.

ما هي عقوبة لاعب الزمالك شيكابالا؟

قررت لجنة المسابقات إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

ماذا فعل شيكابالا خلال مباراة الأهلي والزمالك؟

تعرض لاعب الزمالك لهتافات مسيئة عند خروجه من أرض الملعب خلال الشوط الثاني، وقد على تلك الهتافات بالإشارة إلى حذائه.

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