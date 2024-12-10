"رفضت إفساد ليلة النهائي بأنانية" .. بطل المونديال يعترف بخطئه في معسكر الأرجنتين وينتقل للعب مع الهواة!

جوميز يكسر حاجز الصمت في فترة الإيقاف

كسر بابو جوميز، لاعب نادي مونزا الإيطالي والمتوج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم "قطر 2022"، حاجز الصمت بعد عدة أشهر من صدور قرار إيقافه بسبب ثبوت تناوله المنشطات.

وكان جوميز (37 عامًا) قد خضع لفحص منشطات، عندما كان لاعبًا لإشبيلية في نوفمبر 2022، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي فاز بها مع منتخب الأرجنتين، وثبتت إيجابية العينة ليتلقى عقوبة إيقاف مشددة مدتها عامين.

وتحدث جوميز في بودكاست "Clank" مع خوان بابلو فارسكي، كاشفًا عن كل ما أحاط بحياته منذ صدور قرار إيقافه بسبب المنشطات في عام 2023 لمدة عامين، بعد تناوله شراب سعال للأطفال لتهدئة السعال الليلي.

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وأضاف: "تلقيت بريدًا إلكترونيًا قبل يومين من مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم، يفيد بأنني ثبتت إصابتي بالفيروس، تلقي أخبار مثل هذه أمر مروع. مرضت في هذين اليومين، كنت مريضًا جدًا، مع حمى، كنت في أضعف حالاتي".

واعترف جوميز: "لم أرغب في إخبار مسؤولي منتخب الأرجنتين أو أي شخص بالأمر، لأنني لم أكن أريد أن يكون الناس في أي مكان آخر غير اللعب في نهائي كأس العالم".

وتابع: "بدا الأمر أنانيًا جدًا مني أن أذهب وأخبر شيئًا قبيحًا مثل هذا للأطفال الذين كانوا على وشك اللعب في نهائي كأس العالم".

وشوهد الأرجنتيني يتدرب قبل أيام في نادي سي دي مانشيجو في دوري الدرجة الثالثة الإسباني (هواة)، وعلق قائلًا: "أبدأ من جديد. كوني هاويًا، طفلًا يريد الظهور لأول مرة في دوري الدرجة الأولى. عليّ أن أتقبل أن الشخصية ربما تقترب من نهايتها وأنني الآن شخص عادي".

وختم: "نحن نعمل على كبح جماح الأنا، وإيقافها، ومحاولة البقاء، ليس مع بابو، ولكن مع أليخاندرو، وأيضًا حتى لا يناديك أحد بعد أن أصبحت بطل العالم".