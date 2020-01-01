إيفرا يكشف كيف أقنع سولشاير بالاعتماد على الشاب ويليامز

باتريس إيفرا كان له دوراً كبيراً في مشاركة اللاعب الشاب مع الشياطين الحمر

يرى باتريس إيفرا، الظهير الأيسر السابق ل مانشستر يونايت د أن الشاب براندون ويليامز يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الشياطين الحمر.

وشارك صاحب الـ 19 عاماً، مع الشياطين الحمر هذا الموسم في 22 مباراة بمختلف المسابقات، كان آخرهم الأسبوع الماضي أمام تشيلسي وكلوب بروج.

وقال إيفرا عن اللاعب الشاب: "أتواجد في النادي أسبوعين في الشهر للإعداد لفترتي التدريبية، وأرسل لي أحدهم بعض مقاطع الفيديو عن ويليامز".

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وأضاف: "لقد رأيتها وأعجبت بالفتى، وبعد الجلسات التدريبية، ذهبت للمدير الفني وسألتهم إذا كان يعرف الطفل براندون، وأخبرني أن الجميع يحدثه عن الطفل وموهبته".

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وتابع: "أخبرت سولشاير وقلت له ثق بي إنه يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر، من فضلك اعطه فرصة".

جدير بالذكر أن براندون ويليامز، يستعد مع الشياطين الحمر لمواجهة واتفورد يوم الأحد القادم في الجولة الـ 27 من البريميرليج .