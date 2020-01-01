إيفرا: هنري أغلق التلفاز بسبب جاكا!

اللاعب السويسرى سبب أساسي في خسارة آرسنال

حلل باتريس إيفرا سقوط آرسنال على يد بيرنلي بعد طرد لاعبه جرانيت جاكا وكشف عن رأي أسطورة المدفعجية تيري هنري في متوسط الميدان السويسري.

وتعرض جاكا للطرد والنتيجة تشير بعد للتعادل السلبي بين آرسنال وبيرنلي، لينجح الضيوف في التسجيل بعد ذلك واقتناص الثلاث نقاط.

وقال إيفرا مع "سكاي": "سأحكي لكم قصة قصيرة، في أحد الأيام وجه لي هنري الدعوة لمشاهدة مباراة آرسنال معه في المنزل".

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وأكمل: "فتح التلفاز وكانت الصورة الأولى هي جاكا كقائد لآرسنال، أطفأ هنري التلفاز مباشرة".

وواصل الفرنسي: "قلت له ماذا حدث، رد قائلاً إنه لا يستطيع مشاهدة فريقه وجاكا قائده، ولم نشاهد فعلاً المباراة، هذا يخبرك برأي أسطورة النادي في الفريق واللاعب".

وختم: "ليست المرة الأولى التي يخذل الفريق، قبل سنتين قلت إن آرسنال يبكي مثل الأطفال، خرج وانتقدني ثم اليوم التالي خلع قميص الفريق بعد استبداله، برأيي جمهور آرسنال اكتفى منه".

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آرسنال حالياً يقبع في الترتيب الخامس عشر بالبريميرليج، ويلعب مع ساوثامبتون الأربعاء المقبل.