"لا تزعجني آراؤكم!" .. إيفان توني يرد على الانتقادات بعد مستواه مع الأهلي

اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه..

رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها؛ بسبب سوء مستواه مع قلعة الراقي.

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توني انضم إلى الأهلي في صيف 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ42 مليون يورو تقريبًا؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 9 مباريات رسمية مع الفريق الأول - حتى الآن -.

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وعلى الرغم من مساهمته في 6 أهداف خلال 9 مباريات؛ إلا أن المهاجم الإنجليزي لم يقدم المستوى المأمول منه، مع إضاعته العديد من "الفرص السهلة"، التي حرمت الراقي من تحقيق الانتصارات، في بعض المباريات.

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وفي هذا السياق.. أكد إيفان توني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الأربعاء، ردًا على الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها، أنه يؤمن بنفسه.

وشدد توني البالغ من العمر 28 سنة، على أن آراء الآخرين ضده، لا تزعجه بأي شكل من الأشكال؛ في إشارة إلى أنه لا يهتم بأي نقد موجه إليه، نظرًا لثقته وإيمانه في نفسه، مثلما ذكر.

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جدير بالذكر أن الأهلي ودع كأس الملك من دور الـ32، مع احتلاله "المركز السابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، وتحقيقه العلامة الكاملة "9 نقاط"، بعد مرور 3 جولات بمسابقة النخبة الآسيوية.