انقلاب في مستقبل إيفان توني .. محاولة متأخرة من مانشستر يونايتد لقرصنة صفقة الأهلي المنتظرة

النادي الإنجليزي زاد من غضب الجمهور الأهلاوي

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن محاولة متأخرة من مانشستر يونايتد لقرصنة صفقة الأهلي المنتظرة، إذ فتح النادي باب المفاوضات مع برينتفورد حول التعاقد مع مهاجمه إيفان توني.

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الأهلي يُحاول جاهدًا منذ عدة أسابيع التوصل لاتفاق مع برينتفورد والمهاجم الإنجليزي، وقد قيل مؤخرًا في الإعلام السعودي أن النادي السعودي وصل لاتفاق مع نظيره الإنجليزي لكن المشكلة تكمن في إقناع توني بالقدوم إلى السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهاجم المرتبط مع ناديه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري يرغب بالبقاء في الدوري الإنجليزي وتحديدًا الانضمام إلى تشيلسي الذي يُحاول كذلك ضمه ولكن المطالب المالية من برينتفورد والمقدرة بـ50 مليون جنيه إسترليني تقف عائقًا أمام ذلك.

صحيفة "The Standard" الإنجليزية أوضحت أن مانشستر يونايتد وضع توني هدفًا له في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات، مشيرة إلى أن المرجح أن يُخفض ناديه من طلباته المالية حتى لا يفقده مجانًا الصيف القادم، ولكن مؤكدة في نفس الوقت أن اللاعب يضع الانتقال إلى البلوز أولوية عن أي نادٍ آخر.

يُشار إلى أن انتقال توني لتشيلسي أو اليونايتد من شأنه أن يزيد من غضب جمهور الأهلي على المسؤولين في وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين السعودي، حيث يرونهم قد تأخروا كثيرًا في حسم الصفقة لصالح ناديهم.