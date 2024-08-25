"تحرك رفيع المستوى" لإقناع إيفان توني بعرض الأهلي .. وقرار غامض من مدرب برينتفورد!

قبل انتهاء الموعد المحدد من الأهلي..

أثبت النادي الأهلي جديته، في رغبة التعاقد مع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الكرة بنادي برينتفورد، بعد منح اللاعب مهلة حتى الغد (الإثنين)، من أجل الرد بشكل نهائي حول العرض المقدم لاتخاذ تجربة اللعب في دوري روشن السعودي.

وكان نادي برينتفورد قد رفض عرضًا مبدئيًا من الأهلي للتعاقد مع إيفان توني، مقابل 35 مليون جنيه استرليني، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في مبلغ 50 مليون استرليني، للتنازل عن الفترة المتبقية في عقد المهاجم الإنجليزي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر منصة (إكس)، أن سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين، والمدير الرياضي مايكل إيمينالو، وصلا إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل التفاوض مع مسؤولي برينتفورد، لإتمام صفقة إيفان توني خلال الـ24 ساعة المُقبلة، حيث وافق توني على الشروط، ووصلت المحادثات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية، ويُتوقع أن تكون الأمور أكثر وضوحًا قبل الموعد النهائي، غدًا.

وزاد المدير الفني لفريق برينتفورد، توماس فرانك، من احتمالات انتقال إيفان توني إلى الأهلي، بعد قراره باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق، أمام ليفربول، التي تقام على ملعب آنفيلد، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط إيفان توني (28 عامًا) بعقد مع برينتفورد، حتى صيف 2025، فيما خاض اللاعب 141 مباراة ررسمية بقميص النادي، في كافة المسابقات، سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة.