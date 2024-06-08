ناديه يدخل على الخط .. إصابة نجم إيطاليا تثير القلق قبل أيام من اليورو

إصابة عضلية غيبته عن الودية الأخيرة

كشفت أنباء في إيطاليا عن طبيعة إصابة نجم المنتخب وإنتر نيكولو باريلا ومدى تأثيرها على مشاركته في لقاءات أمم أوروبا 2024.

وغاب باريلا عن ودية إيطاليا الأخيرة ضد تركيا التي انتهت بالتعادل السلبي في بولونيا مساء الجمعة، ولكن تم إدراجه بالقائمة النهائية للأتزوري المعلنة من قبل المدرب لوشيانو سباليتي.

وذكرت "سكاي" أن متوسط ميدان إنتر يعاني من إصابة بعضلات الفخذ اليمنى ستجعله يغيب عن ودية المنتخب المقبلة أيضاً ضد البوسنة، وعلى الأرجح عن اللقاء الافتتاحي لإيطاليا باليورو ضد ألبانيا.

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وأوضح التقرير أن أطباء المنتخب في تواصل مستمر مع نظرائهم بإنتر لتقييم حالة اللاعب وعدم المخاطرة بإصابته، ولكن أكدت أنه سيكون جاهزاً للمشاركة ببقية لقاءات إيطاليا بدور المجموعات.

وتفتتح إيطاليا مبارياتها في بطولة أمم أوروبا مساء الخامس عشر من يونيو ضد ألبانيا لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كرواتيا وإسبانيا.