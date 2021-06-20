ويلز وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا أمام ويلز على ملعب أولمبيكو في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إيطاليا 1 ×0 ويلز

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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73' تبديل لويلز بخروج ويلسون، وتبديلين لإيطاليا بدخول راسبادوري وكريستانتي

67' تسديدة قووية من إيمرسون ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

64' أووووووووه انطلاقة رائعة من كييزا وتمريرة إلى بيلوتي الذي يسدد ولكن وارد يتصدى للكرة براعة وتخرج ضربة ركنية

57' كييزا يراوغ ويسدد ولكن الكرة تصل سهلة ليد وارد

55' بطاقة حمراء لمدافع ويلز "أمبادو" بعد تدخل عنيف للغاية على قدم بيرنارديسكي

53' أووووووه، رامسي ينفرد بدوناروما ولكنه يتباطئ في التصرف بالكرة ويفوت على ويلز فرصة ذهبية لتعديل لنتيجة

52' يا الله! بيرنارديسكي يلعب الضربة الحرة المباشرة بشكل جميل! وتسديدته تصطدم بالجزء الخارجي من القائم

51' ضربة حرة مباشرة لإيطاليا من خارج منطقة الجزاء بقليل

تبديل أول لإيطاليا مع انطلاق الشوط الثاني بخروج بونوتشي ودخول آتشيربي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيطاليا على ويلز بهدف نظيف سجله بيسينا

42' أووووووووه عرضية رائعة من الجهة اليسرى لإيطاليا، بيسينا يلمسها ودفاع ويلز يخرجها إلى ضربة ركنية

39' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيطاليا تتقدم في النتيجة عن طريق بيسينا من لمسة ولا أجمل! بعد عرضية لعبها فيراتي من ضربة حرة غير مباشرة

36' تمريرة بينية من فيراتي إلى بيلوتي، ولكن الكرة تطول على مهاجم الآتزوري وتصل سهلة إلى وارد

31' إيمرسون يتوغل من الجهة اليسرى ويسقط داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

29' أوووووووه كييزا كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول للطليان، ولكن مدافع ويلز يخرج الكرة من على خط المرمى إلى ضربة ركنية

26' أوووووووووووووووووه أخطر فرص ويلز في المباراة، ضربة ركنية تصل إلى جونتر الذي لعبها برأسه وتمر بجوار القائم

24' تمريرات سريعة ومتبادلة للمنتخب الإيطالي، الكرة تصل إلى بيلوتي الذي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

16' تسديدة من تولوي ترتطم بزميله بيسينا وتغير إتجاهها ولكنها تصل سهلة في يد وارد

13' طولية من بيرنارديسكي تجاه كييزا الذي يحاول تسديدها من لمسة واحدة ولكن نيكو ويليامز يشتت الكرة

11' تمريرة طولية رائعة من باستوني، ولكن بيلوتي لا يلحق بها وتطول وتخرج لضربة ركنية

7' خطأ على رامسي بعد تدخل قوي على جورجينيو

3' عرررضية لويلز تصل إلى نيكو ويليامز على الجهة اليسرى، الذي يحاول لعب عرضية من لمسة واحدة ولكنها تصل سهلة لدوناروما

انطلاق المباراة

تشكيل إيطاليا

قرر المدرب روبيرتو مانشيني البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



دوناروما

إيمرسون - بونوتشي - باستوني - تولوي

بيسينا - جورجينيو - فيراتي

كييزا - بيلوتي - بيرنارديسكي

تشكيل ويلز

قرر المدرب روبيرت بيج البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1



وارد

روبيرتس - أمبادو - رودون - جونتر

آلين - موريل

جيمس - رامسي - ويليامز

بيل

في المقابل، يسعى المنتخب الويلزي لتحقيق المفاجأة وتحقيق الاستفادة القصوى باقتناصه للصدارة من الآتزوري، ولكن بشرط أن يُلحق به أول خسارة في البطولة، وهو ما يعد صعبًا لأن المنتخب الإيطالي هو الأكثر إقناعًا في المسابقة حتى الآن!.

يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة بعد أن حقق انتصارين رائعين في الجولتين السابقتين على حساب تركيا وسويسرا بثلاثية نظيفة، ويسعى للحفاظ على الصدراة بتجنب الخسارة أمام خصمه في لقاء اليوم، هل يمكن القول بأنه الاختبار الحقيقي الأول لكتيبة مانشيني؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بين ويلز وإيطاليا، والتي ستُقام على ملعب أولمبيكو.