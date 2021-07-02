إيطاليا وبلجيكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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بلجيكا × إيطاليا

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تشكيل بلجيكا:

التشكيل| 3-4-1-2

كورتوا

فيرمالين - ألديرويريلد - فيرتونخين

ثروجان هازارد - فيتسل - تيليمانس - مونييه

دي بروين

دوكو - لوكاكو

تشكيل إيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبيناتزولا

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

#الآتزوري 🇮🇹



التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني يشهد تواجد فيديريكو كييزا منذ البداية، وعودة القائد جورجيو كيليني 📋📢 #بلجيكا_إيطاليا | #يورو2020 pic.twitter.com/edbztc8lM8 — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) July 2, 2021

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة بلجيكا وإيطاليا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.