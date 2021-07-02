كأس أمم أوروبا

إيطاليا وبلجيكا: مباشر لحظة بلحظة

أبانوب صفوت
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Getty/Goal
تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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بلجيكا × إيطاليا
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اختيارات المحررين

تشكيل بلجيكا:

التشكيل| 3-4-1-2

كورتوا

فيرمالين - ألديرويريلد - فيرتونخين

ثروجان هازارد - فيتسل - تيليمانس - مونييه 

دي بروين

دوكو - لوكاكو

تشكيل إيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبيناتزولا

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة بلجيكا وإيطاليا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.