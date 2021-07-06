إيطاليا وإسبانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في دور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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إسبانيا × إيطاليا

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انطلاق المباراة

تشكيل إسبانيا:

التشكيل| 4-3-3

سيمون

ألبا - جارسيا - لابورت - أزبيلكويتا

بيدري - بوسكيتس - كوكي

توريس - أوريازابال - أولمو

🚨 OFICIAL | ¡¡TENEMOS LA ALINEACIÓN INICIAL PARA LAS SEMIS!!



👥 Estos son los once jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para este derbi mediterráneo por un billete en la final de la #EURO2020 .



👏🏻 ¿ESTÁIS LISTOS, AFICIÓN? ¡¡VAMOOOOOS!!



🆚 #ITA - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/Oi4dyDPdvv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

تشكيل إيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

إيمرسون - بونوتشي - كيليني - دي لورينزو

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إسبانيا وإيطاليا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.