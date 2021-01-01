إيطاليا مهددة بفقدان استضافة "يورو 2020" بسبب كورونا!

ضغط صعب..

تحدثت تقارير من الصحف الإيطالية أن الاتحاد الإيطالي والحكومة يواجهان شبح فقدان مدينة روما استضافة مباريات يورو 2020 بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام اليورو المقبل في 12 مدينة أوروبية مختلفة، وروما أحد المدن التي ستستضيف بعض المباريات في المجموعات والأدوار النهائية.

إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد مرارًا وتكرارًا على أن المباريات ستقام بحضور جماهيري رغم كورونا، أمر لا تستطيع السلطات الإيطالية ضمانه حتى الآن.

الآن أمام الحكومة الإيطالية وكذلك الاتحاد الإيطالي حتى يوم 7 أبريل المقبل من أجل إعلان أن بلادهم ستستقبل الجماهير خلال اليورو، وإلا سيتم سحب التنظيم من عاصمة الطليان.

ومن المقرر أن يكون حفل افتتاح اليورو في ملعب الأولمبيكو بروما، كما يلعب منتخب إيطاليا مع نظيره السويسري يوم السادس عشر من يونيو هناك أيضًا.

الحكومة الإيطالية حتى الآن لا تستطيع تأكيد وجود الجماهير، فوضع فيروس كورونا في البلاد لا يزال خطيرًا حتى اللحظة، وإن استمر هكذا، فلن تخاطر السلطات بإقحام الجماهير للمدرجات والتسبب في كارثة.

على إثر ذلك، قد يلجأ الاتحاد الأوروبي لسحب التنظيم من العاصمة روما إلى مدينة أوروبية أخرى خارج إيطاليا، على أن يتحدد الموقف النهائي بمعرفة ما ستقرره حكومة إيطاليا بحد أقصى يوم 7 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر أنه وبجانب مباراة سويسرا، يفترض أن يستضيف ملعب الأولمبيكو مباراة إيطاليا وويلز في دور المجموعات أيضًا، إلى جانب أحد مباريات ربع النهائي.