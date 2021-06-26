إيطاليا ضد النمسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا ضد النمسا على ملعب ويمبلي في ثاني مباريات دور الـ16 في يورو 2020 ..

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إيطاليا 0 ×0 النمسا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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56' توتر في دفاع إيطاليا لكن المرتدة كانت حاضرة وظهر ألابا ليحولها إلى ضربة ركنية قبل أن تصل إلى إنسيني

52' ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء يسددها ألابا مباشرة نحو المرمى لكن تتجاوز القائم بقليل

49' أرناتوفيتش يصل بفرصة خطيرة لصالح النمسا ولكن انزلق قبل أن يسدد الكرة التي خرجت بعيدًا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين إيطاليا والنمسا

43' سبينازولا يحاول تسجيل الهدف الأول وتسديدة قوية بيمناه أرضية يلمسها الحارس إلى ركنية

37' النمسا تحاول خطف هدف التقدم في المباراة ولكن اللمسة الأخيرة عائبة

33' خطيرة من إيموبيلي ولكن كرته تأتي في القائم

30' الكفة الآن تتحول لصالح النمسا، تمريرات قصيرة في وسط الملعب ومحاولات لخلخلة دفاع إيطاليا

25' محاولات من جانب إيطاليا عن طريق إيموبيلي لكن تتحول إلى ركنية

17' أوووووووووه .. إيطاليا تقترب بعد تسديدة قوية من باريلا تصدى لها حارس النمسا ببراعة

10' محاولات إيطالية لدك شباك النمسا لكن الخطورة غائبة والنجاعة في اللمسة الأخيرة غير حاضرة

5' اللقاء يبدأ بهدوء مع سيطرة نسبية للنمسا

انطلاق المباراة

تشكيل إيطاليا

قرر المدرب روبيرتو مانشيني البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



دوناروما

دي لورينزو، أتشيربي، بونوتشي، سبينازولا

باريلا، جورجينيو، فيراتي

بيراردي، إيموبيلي، إنسيني

تشكيل النمسا

قرر المدرب فرانكو فودا البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1



باشمان

ألابا، هينتيرجير، دراجوفيتش، لاينير

جريليتش، شلاجر

سابيتسر، باومجارتلينجر، لايمر

أرناتوفيتش

ويحاول الأتزوري الاستمرار في سلسلة اللا هزيمة مع المدرب روبيرتو مانشيني والمضي قدمًا في البطولة

تصدر المنتخب الإيطالي مجموعته بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي أهداف، بينما تمكنت النمسا أخيرًا من الوصول إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز في مباراتين وحصد 6 نقاط في مجموعتها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول للمباراة الثانية في دور الـ16 من يورو 2020 بين النمسا وإيطاليا، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي.