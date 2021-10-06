إيطاليا ضد إسبانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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إيطاليا 0 × 2 إسبانيا

مباشر، لحظة بلحظة



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64' أووووووووووووووه خطيررررررة لإسبانيا، عرضية من يريمي تصل إلى أويارزابال ولكنها تمر بجوار القائم

60' أوووووووووووووووووووووووه فرصة خطيرة لإيطاليا، تمريرة رائعة لكييزا الذي انطلق بكل قوة وسدد! ولكن الكرة تصطدم بالقائم

58' تبديلين لإيطاليا بخروج فيراتي وإنسيني ودخول لوكاتيلي وكين

56' ضغط قوي من إسبانيا لتسجيل الهدف الثالث

53' عرررضية خطيرة من بينو ولكن دفاع إيطاليا يشتت الكرة

48' تبديل اضطراري لإسبانيا، بخروج مُسجل الهدفين اللاعب فيران توريس ودخول بينو لاعب فياريال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا على إيطاليا بهدفين نظيفين

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إسبانيا تحرز الهدف الثاني عن طريق توريس، بنسخة من الهدف الأول، رأسية من جناح السيتي بعد عرضية رائعة من أويارزابال

45' أووووه فرصة خطيرة لإيطاليا، الكرة تصل لإنسيني الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن سيمون يخرج من مرماه وينقذ الموقف

41' أوووووووه بطاقة حمراء لبونوتشي بعد تدخل قوي على بوسكيتس، بعد أن تحصل مدافع اليوفي على الإنذار الثاني له في المباراة

36' المباراة تشتعل! مرتدة لإسبانيا، الكرة تصل إلى أوريازابال وتسديدة! لكن دوناروما يتصدى لها

35' أوووووووووه فرصة خطيرررررررة لإيطاليا، إنسيني يهدر فرصة ثمينة للتعادل

33' مرتدة خطيررررررررة لإيطاليا، الكرة تصل لبيرنارديسكي الذي يسدد الكرة قوووووية ولكن أوناي سيمون يتصدى لها

27' ركنية لإيطاليا، إنسيني يلعب الكرة وتصل إلى باستوني الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

17' أووووووووووووووووه! ما الذي يحدث؟ تسديدة من ألونسو، الكرة تسقط من يد دوناروما وتصطدم بالقائم ولكن بونوتشي يشتتها قبل أن تسكن الشباك، إسبانيا تقترب من الهدف الثاني

16' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إسبانيا تتقدم في النتيجة بقدم توريس، عرررضية رائعة من أويارزابال يُنهيها لاعب السيتي بلمسة جميلة على يسار دوناروما

12' أووووووووه عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لإسبانيا، تصل إلى أوريازابال يحاول تسديد الكرة ولكن الدفاع يعترضها

8' سيطرة واستحواذ على الكرة لمنتخب إسبانيا

6' تسديدة من المدافع باستوني ولكن سيمون يمسك بالكرة بسهولة

4' تسديدة قووية من كييزا ولكن أوناي سيمون يتصدى لها

انطلاق المباراة

تشكيل إيطاليا:

قرر المدرب روبيرتو مانشيني إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما



إيمرسون، بونوتشي، باستوني، دي لورينزو



فيراتي- جورجينيو- باريلا



إنسيني - بيرنارديسكي- كييزا

تشكيل إسبانيا:

قرر المدرب لويس إنريكي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

أوناي سيمون



أزبيلكويتا، باو توريس، لابورت، ألونسو



كوكي، بوسكيتس، جافي

فيران توريس، سارابيا، أويارزابال

🚨 ¡¡RECORDAMOS NUESTRA ALINEACIÓN!!



💪🏽 Así salimos en estas semifinales de la #NationsLeague ante Italia. ¡¡A POR TODAS, EQUIPO!! #VamosEspaña pic.twitter.com/Z5mygQBOz4 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021

يتقابل المنتخبان للمرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد ان لعبا سويًا في نصف نهائي أمم أوروبا وانتهى اللقاء بفوز الآتزوري بركلات الجزاء، وسيتمكن الفائز في مواجهة اليوم من التأهل لنهائي دوري الأمم ومقابلة الفريق الُمنتصر من بين بلجيكا وفرنسا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إسببانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب سان سيرو.