ريال مدريد يخضع لرأي زيدان ويُحدد "صفقة الوسط" المطلوبة

النادي كان لديه خيار آخر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ضم ريال مدريد إيدين هازارد ولوكا يوفيتش رسميًا، واقترب كثيرًا عن فيرلاند ميندي، ليتجه الآن لدعم وسط الملعب.

وارتبط النادي خلال الأسابيع الأخيرة بالعديد من اللاعبين أبرزهم كريستيان إيريكسين نجم توتنهام، ودوني فان دي بيك صاحب الأداء الرائع مع أياكس أمستردام في الموسم الأخير، وأخيرًا بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الذي لا يعيش أفضل أيامه في أولدترافورد.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن المدير الفني للنادي "زين الدين زيدان" نجح في إقناع الإدارة باختياره وهو الفرنسي بوجبا، رغم رغبة المسؤولين وخاصة الرئيس فلورينتينو بيريز في ضم إيريكسين.

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وأضافت في التفاصيل أن زيدان استطاع إقناع الإدارة بخياره بإيضاح قدرة بوجبا على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق سواء على صعيد الشخصية أو العقلية أو الجودة الفنية، بجانب قدرته على اللعب في كل مراكز وسط الملعب وامتلاكه قدرة على إحراز الأهداف، وأخيرًا إجادته للغة الإسبانية كون زوجته من بوليفيا مما قد يجعله ينسجم أسرع مع زملائه في الفريق.

وزعمت ماركا أن الريال سيبدأ مفاوضاته لتلبية طلب مدربه الفرنسي وسيستخدم في هذا مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا، وإن كان المتوقع أن تكون العملية صعبة للغاية خاصة مع عدم موافقة اليونايتد على التخلي عن بوجبا مقابل أقل من 150 مليون يورو.