طار في الهواء وعادل رقم أسطورة مانشستر سيتي .. إرلينج هالاند "المتوسط" أمام كوبنهاجن

هالاند لم يظهر بالمستوى المنتظر أمام كوبنهاجن

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قاد النجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، لتحقيق الفوز على كوبنهاجن الدنماركي، وحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على كوبنهاجن بثلاثية مقابل هدف، ليُكرر نفس نتيجة مباراة ذهاب دور الـ16، ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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هالاند يُسجل هدفًا بأرقام قياسية

ونجح هالاند في تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعد أن استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعي كوبنهاجن ويسددها على يسار حارس المرمى.

وخطف هالاند الأنظار بالاحتفال الذي قام به، بعدما سجل هدفه في مرمى كوبنهاجن، حيث قام بالقفز والطيران في الهواء، الأمر الذي تحدث عنه الجميع.

وعادل إرلينج عدد أهداف النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي، بعدما وصل إلى 41 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، في 37 مباراة.

كما استطاع هالاند أن يُسجل 18 هدفًا في دوري الأبطال بقميص نادي مانشستر سيتي، وذلك خلال 18 مباراة، حيث سجل أجويرو 36 هدفًا في البطولة نفسها بقميص السيتي، ليكون الهداف التاريخي للنادي بتلك البطولة.

ووصل هالاند إلى 41 هدفًا بدوري الأبطال، بعد يوم واحد من وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى 45 هدفًا بالبطولة.

ماذا قدم هالاند أمام كوبنهاجن؟

نجح هالاند في تسجيل هدف، وصنع فرصتين للتهديف لم يتم استغلالهما من جانب زملائه، وسدد الكرة 3 مرات منها مرة واحدة على المرمى.

ومرر إرلينج الكرة 14 مرة بدقة تمرير 85.7%%، وشارك في تدخلين، فاز في واحد وخسر آخر.

وعلى الرغم من تسجيل هدف، إلا أن هالاند لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة كوبنهاجن، في ظل حسم فريقه المباراة مبكرًا.

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