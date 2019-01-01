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إيران تُعزز سجلها الممتاز أمام العرب في كأس آسيا

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إيران هزمت عمان لتواصل صمودها أمام العرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صعد منتخب إيران لربع نهائي كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات بعد تخطيه عُمان بهدفين دون رد في دور الـ16.

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وأهدر أحمد كانو ركلة جزاء للمنتخب العُماني في بداية اللقاء ليرد الإيرانيون بهدفين عبر علي رضا جهانبخش وأشكان ديجاكاه قبل نهاية الشوط الأول من مباراة ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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وبهذا الفوز، عززت إيران من سجلها الذهبي أمام المنتخبات العربية في كأس آسيا، إذ لم يُهزم المنتخب أمام العرب منذ 16 مباراة على التوالي وتحديدًا منذ سقوطه أمام العراق في دور المجموعات من بطولة 1996 بهدفين مقابل هدف واحد، محرزًا 11 فوزًا و6 تعادلات، علمًا أن تلك الإحصائية لا تتضمن خسائره بركلات الجزاء الترجيحية ومنها أمام السعودية ضمن بطولة 1996 أيضًا.

وسيُواجه المنتخب الإيراني نظيره الصيني في دور الـ8، بعدما تمكنت الصين من هزيمة تايلاند بهدفين مقابل هدف واحد.

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