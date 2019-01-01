إيدرسون: نيمار سعيد رغم عدم الانتقال إلى برشلونة

الصفقة المنتظرة لم تتم في نهاية المطاف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى إيدرسون مورايش، حارس البرازيل، أن يكون فشل انتقال زميله نيمار إلى برشلونة من باريس سان جيرمان أثر بالسلب عليه.

واستحوذت محاولات نيمار إتمام عودته من صفوف فريق العاصمة الفرنسي إلى برشلونة على وسائل الإعلام طوال الصيف، ولكن الصفقة لم تتم نهاية الأمر.

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وقال إيدرسون للإعلام في معسكر منتخب بلاده: "أراه سعيداً، أي لاعب يرتدي قميص البرازيل يكون سعيداً، لا أعلق على الميركاتو الصيفي لأنني لا أتابعه".

وأضاف: "لا أعرف بما أجيبك فيما يخص نيمار، ولكن مما أراه هنا في المنتخب أنه سعيد، لا أعرف إذا كان سيلعب، هذا اختصاص المدرب".

وعاد نيمار لصفوف المنتخب البرازيلي بعد غيابه عن كوبا أمريكا الأخيرة بداعي الإصابة التي تعرض لها في ودية قطر قبل البطولة.

وتلعب البرازيل ودياً غداً الجمعة أمام كولومبيا، ثم تقابل البيرو في العاشر من سبتمبر ضمن نفس الإطار.