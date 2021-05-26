إيدرسون: أريد تسديد الركلة الحاسمة في نهائي دوري الأبطال

حارس مرمى مانشستر سيتي يريد أن يلعب دورًا كبيرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكد البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مرمى فريق مانشستر سيتي على رغبته في تسديد ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيدرسون وأكد خلالها أنه يريد تسديد الركلة الأخيرة بالتحديد، وأن يكون حاسمًا في فوز فريقه بالبطولة.

وقال إيدرسون للإجابة على سؤال إذا ما كان يريد تسديد إحدى ركلات الترجيح: "أنا لست على القائمة في الأساس".

وأضاف: "لا أحتاج للتدرب على تسديد ركلات الجزاء، لكن لو كان هذا ممكنًا سأريد أن أسدد الركلة الحاسمة، الخامسة في الترتيب".

وكان مانشستر سيتي قد عانى على مستوى ركلات الجزاء خلال الموسم الجاري، حيث أهدر الفريق أربع ركلات من أصل 11 حصل عليهم.

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وخرج جوارديولا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن إيدرسون قد يكون ضمن خياراته في تسديد ركلات الترجيح.

وقال جوارديولا: "بكل تأكيد هو أحد الخيارات، فأنا لدي ثقة كبيرة في قدرته على تسديد تلك الكرات".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت في مواجهة تشيلسي في البرتغال بعد نقله من تركيا.