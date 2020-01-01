إيجالو: الحلم أصبح حقيقة وسأهدي جميع أهدافي لأختي الراحلة

أبرز ما قاله أوديون إيجالو عقب نجاح مانشستر يونايتد في تخطي كلوب بروج في الدوري الأوروبي

قال أولي أوديون إيجالو مهاجم نادي مانشستر يونايتد إن الحالة التي يشعر بها بعد تسجيل الهدف الأول بقميص الشياطين الحمر لا توصف.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على كلوب بروج إيابًا بخمسة أهداف مقابل لا شيء وذلك بعد فشله في الفوز ذهابًا، حيث تعادل بهدف لمثله.

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وبذلك عبر مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر، في مباراة سجل فيها إيجالو المهاجم الجديد والعائد من الإصابة سكوت ماكتوميناي وكذلك المتألق برونو فيرنانديز.

وحول ذلك، قال أوديون إيجالو إن التسجيل بقميص الشياطين الحمر كان حلمًا بالنسبة له مما جعله يشعر بحالة سعادة لا توصف عقب تحقيق هذا الحلم بالأمس.

وأضاف: "أنا الآن ألعب بقميص النادي الذي أشجعه منذ أن كنت صغيرًا، لذلك لا أشعر فقط أنني سجلت هدفًا بقدر ما أشعر أن بداخلي الكثير من المشاعر تجاه النادي والجماهير"

وأهدى المهاجم الدولي النيجيري هدفه في مرمى كلوب بروج لشقيقته الراحلة ماري أتول والتي توفيت بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي.

وتابع: "أعدكم أن كل هدف سأسجله سوف أهديه لها، أنا أعلم أنها ما زالت معي وتريدني أن أقوم بكل شيء في مانشستر يونايتد لأنها تعلم جيدًا كيف كان بالنسبة لي"

وأردف: "نعيش أجواء رائعة في غرفة خلع الملابس، لدينا مشاعر إيجابية ونعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف التي نريدها مما تبقى من الموسم الحالي"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض صراعًا مع تشيلسي وتوتنهام من أجل خطف البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.