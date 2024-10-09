سيخضع للاختبار أولًا .. لاعب ليفربول السابق يخرج من عزلته ويتجه إلى الدوري المصري!

"لم يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي بعد"

تناولت تقارير صحفية بريطانية، تفاصيل اقتراب اللاعب الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية أوفي إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، من الانتقال إلى نادي الزمالك المصري.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إيجاريا الذي لعب لليفربول ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، سيكون تحت الاختبار في نادي الزمالك المصري لفترة قبل التعاقد معه، خصوصًا أنه يغيب عن الملاعب منذ 10 أشهر.

وكان إيجاريا (26 عامًا)، الذي شارك في 8 مباريات بقميص الريدز تحت قيادة مدربه السابق يورجن كلوب، قد قضى فترات على سبيل الإعارة مع سندرلاند ورينجرز، قبل أن ينضم إلى ريدينج في صفقة بقيمة 3.5 مليون إسترليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد هذه المسيرة المتقلبة، التي استمرت 5 سنوات في الملاعب الإنجليزية والتي سجل خلالها 9 أهداف في 127 مباراة، اختفى إيجاريا تمامًا عن الأنظار لمدة 10 أشهر، ليعود لساحة كرة القدم من محطة غير متوقعة.

وأشارت "ذا صن" إلى أن "إيجاريا وصل إلى القاهرة، أمس الثلاثاء للخضوع إلى فترة اختبار تحت أعين الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في النادي الذي يقع مقره في الجيزة، موطن أهرامات مصر الأسطورية، وهو النادي الأكثر نجاحًا في أفريقيا".

وأوضحت أن جوميز، كان له تجربة تدريبية قصيرة مع ريدينج وكان إيجاريا يلعب تحت قيادته، لذلك يريد الاستفادة من قدراته وإعادته إلى الساحة من بوابة الزمالك، الذي توج معه مؤخرًا بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

ونقلت الصحيفة البريطانية، تصريحات أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، قائلًا: "زعم البعض أننا تعاقدنا رسميًا مع لاعب ليفربول السابق أوفي إيجاريا. لكن الحقيقة هي أنه تم عرض اللاعب علينا، ولم يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي بعد".