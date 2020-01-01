إيتو يتعرض لحادث خطير في الكاميرون

نبأ سيئ للغاية..

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسيارة صامويل إيتو وهي مدمرة بعد تعرضها لحادثة قوية في الكاميرون.

وبحسب ما أشارت له مصادر من أسرة النجم الكاميروني لشبكة "BBC Pidgin"، فإن إيتو كان موجودًا فيها وقد عانى ويلات هذا الحادث.

أسطورة كرة القدم الإفريقية تعرض إلى هذه الحادثة وهو في طريق عودته إلى مدينة دوالا من منطقة دي ويست مساء اليوم الأحد.

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على أي حال، لا يزال موقف إيتو مجهولًا، فمن غير المعروف إذا ما أُصيب بقوة أم لا، ولا توجد تفاصيل حول حالته حتى الآن.

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Samuel Eto'o sufre un fuerte accidente de tráfico en Camerún https://t.co/IXdBgz8Wy6 pic.twitter.com/lGvFcKqtHo — El Bernabéu (@elbernabeucom) November 8, 2020

في الوقت نفسه فإن بعض المصادر رجحت أن إيتو بخير ولم يتضرر كثيرًا على المستوى الجسدي من هذا الحادث الأليم، لكن الأمر غير مؤكد حتى اللحظة.

وحظيّ إيتو بمسيرة كروية كبيرة للغاية جعلته يُصنف كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، وبعد الاعتزال استمر في التأثير على القارة السمراء بعمله مستشارًا لأحمد أحمد رئيس الكاف.

الجدير بالذكر أن إيتو تواجد في منطقة دي ويست في الساعات الماضية من أجل حضور أحد المهرجانات هناك بحسب ما قالته الصحف المحلية.