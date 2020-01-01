إيتو: هكذا انضممت لإنتر وهذا هو الفارق بين مورينيو وجوارديولا

صامويل إيتو نجم برشلونة المعتزل يكشف الفروق بين جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا وكيفية انضمامه لإنتر.

كشف النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب فريق برشلونة السابق عن الفروق التي تفصل بين جوزيه مورينيو مدربه في إنتر وبيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

جاء هذا في حوار صحفي له مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وكشف من خلالها عن تفاصيل إنضمامه لصفوف إنتر بعدما تحدث معه الثنائي ماركو ماتيراتزي وجوزيه مورينيو.

وقال إيتو: "الفوز بطولة دوري أبطال أوروبا مع إنتر يعد مختلفًا تمامًا عما حصلت عليه مع برشلونة، هناك كانوا ينتظروا ذلك اللقب منذ 45 عامًا، تحقيق البطولة كان كالحلم معهم".

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وأضاف عن انتقاله لإنتر: "ماركو ماتيراتزي كتب لي في رسالة لو جئت لإنتر سنفوز بكل شيء، بعد ذلك بعث لي مورينيو رسالة فيها صورة قميص إنتر وعليه الرقم تسعة وكتب لي هذا لك وينتظرك".

وأردف: "كنت سأرحل عن برشلونة بأي حال، وتحدثت مع أكثر من فريق لكن رسالة ماتيراتزي أوقفت كل المفاوضات وشعرت أن إنتر هو الطريق الصحيح".

وأكمل تصريحاته: "مورينيو مختلف تمامًا عن جوارديولا، كل شخص منهم لديه طريقة في التعامل مع كرة القدم ورؤية وطريقة مختلفة، الشيء الوحيد المتشابه بينهما هو رغبتهما المستمرة في الفوز".

جدير بالذكر أن إيتو كان قد لعب بين 2009 و2011 في صفوف إنتر وحقق ثلاثية تاريخية في 2010 قبل أن يرحل لآنجي الروسي.