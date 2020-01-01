إيتو: لن يتجاوز أي لاعب ما قام به ميسي

صامويل إيتو نجم برشلونة السابق يثني على ليونيل ميسي ويؤكد أن ما قام به الأرجنتيني لن يتجاوزه أي لاعب آخر.

أثنى صامويل إيتو نجم فريق برشلونة السابق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الحالي وعلى ما قدمه البولجا في السنوات الماضية للبلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيتو لصالح رابطة الليجا، وأكد خلالها أن ما قام به ميسي خلال مسيرته لن يكون من السهل تكراره مجددًا.

وتطرق إيتو للحديث عن علاقته الشخصية بميسي، حيث أكد على عشقه لشخصية الأرجنتيني وفخره كونه لا يزال صديقه حتى الآن.

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وقال إيتو: "ميسي كان يأتي ليلعب معنا ثم يذهب ليلعب مع الفريق الثاني، لقد كان جيدًا للغاية، وقتها كنا نعلم أنه سيصل لما وصل له الآن، أنا سعيد للغاية لأنه حقق كل ذلك بالعمل الشاق".

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وأضاف: "ميسي لم يتغير أبدًا، هو لا يزال ذلك الشخص الجيد الذي عرفته وقتها، أنا سعيد للغاية لأنني شهدت على بداية تلك القصة التي لم تنته بعد".

وأكمل: "لن يستطيع أي لاعب أن ينجح في تخطي ذلك الإرث الذي سوف يتركه في برشلونة، أعتقد أن مثل ذلك الأمر سيكون من المستحيل".

وأنهى تصريحاته: "الأمر الأهم بالنسبة لي شخصيته، فكل من يعرفه كلاعب يعشقه بكل تأكيد، أنا فخور للغاية كوني لا أزال ضمن أصدقاؤه".

جدير بالذكر أن عند رحيل إيتو عن برشلونة كانت تقارير عديدة قد أكدت أن خلافًا قد جمعه مع ميسي وكان ذلك هو السبب في إنهاء مسيرته بصفوف البلوجرانا.