الأمر وصل للإهانات والاتهامات .. كواليس صادمة من غرفة الاتحاد بين كريم بنزيما ونونو سانتو

مواجهة القوة الجوية كانت "القشة التي قسمت ظهر البعير" في علاقة بنزيما بنونو سانتو

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"طفح الكيل" هذا هو حال الفرنسي كريم بنزيما في نادي الاتحاد السعودي بشأن علاقته مع المدير الفني البرتغالي نون سانتو، ويبدو أن مواجهة القوة الجوية العراقي كانت "القشة التي قسمت ظهر البعير".

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العميد بالأمس تلقى الهزيمة أمام الفريق العراقي بثنائية نظيفة، في مدينة إربيل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

هذه الهزيمة هي الأولى للنمور في البطولة الآسيوية، لكن في الدوري المحلي الفريق لم يحقق أي انتصار في الخمس مباريات الأخيرة، وتراجع للمركز السادس برصيد 21 نقطة فقط من 12 مباراة، ليطالب الجمهور برحيل البرتغالي.

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وبحسب صحيفة "Relevo" فإن بنزيما انفجر في غرف خلع الملابس عقب المباراة الآسيوية في وجه سانتو أمام بقية اللاعبين، موضحة أن الأمر تجاوز حد التوتر الطبيعي عقب الهزائم، ووصل لحد الإهانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي من جانبه وجه اتهامات للفرنسي موبخًا إياه بشأن علاقته مع زملائه اللاعبين، كونه لم ينخرط مع المجموعة بعد من الناحية الاجتماعية، مؤكدة أن العلاقة بينهما وصلت لطريق مسدود.

وانتقلت "Relevo" للحديث عن خليفة سانتو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الجداوي تبحث عن أفضل طريقة لفسخ عقد المدرب، خاصةً مع الشرط الجزائي الكبير المتفق عليه.

وواصلت مؤكدة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو الهدف الأول، وقدمت الإدارة له شيكًا "على بياض"، لكن دون جدوى منه، ليدخل الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، ضمن قائمة المرشحين بدلًا منه، إذ أن التركيز على الفرنسيين في محاولة من الإدارة لإرضاء بنزيما ومواطنه لاعب الوسط نجولو كانتي.

يشار إلى أن رفض بنزيما لاستمرار نونو سانتو على رأس القيادة الفنية يعيد للذاكرة ما حدث بين البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر تجاه المدرب الفرنسي رودي جارسيا، والذي انتهى برحيل الأخير بالفعل والتعاقد مع الكرواتي دينكو إيليتيتش؛ المدير الفني للفئات السنية في النادي، بصورة مؤقتة لنهاية الموسم.

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