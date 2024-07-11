إنييستا: هذا ما ينقص إسبانيا في اليورو وتلك الصفقة ستفيد برشلونة

شيء واحد ينقص إسبانيا في بطولة يورو 2024...

كشف أندريس إنييستا، لاعب المنتخب الإسباني، الأسبق عما ينقص بلاده في بطولة يورو 2024، قبل النهائي المرتقب، وأشاد بموهبة برشلونة الشابة لامين يامال.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الإنجليزي، مساء يوم الأحد القادم في نهائي بطولة يورو 2024، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال إنييستا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تنقصنا قطعة الكريز على الكعك، ينتظرنا لقاء صعب أمام إنجلترا، ستكون مباراة غاية في الصعوبة".

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وتابع: "أنا سعيد لخوض تلك التجربة كواحد من المشجعين، بكل تأكيد كنت أفضل أن أعيشها كلاعب، علينا أن نثبت أقدامنا على الأرض لنحقق اللقب".

وعند سؤاله عن مستوى لامين يامال، قال إنييستا: "الموسم الذي يقدمه يامال مختلف ومميز للغاية علينا الاستمتاع بما يقدمه، أتمنى أن يظهر بمستوى جيد في النهائي، إنه لاعب صغير ولازال أمام الكثير ليواصل ويتعلم".

وتطرق للحديث عن مستوى نجم إسبانيا، نيكو ويليامز: "مستواه مناسب للمنتخب الإسباني، قد يكون صفقة رائعة لبرشلونة، إن انضم إليهم".