إنييستا يكشف موعد اعتزاله وموقفه من تدريب برشلونة

أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق يؤكد على رغبته في العودة لبرشلونة كمدرب في المستقبل ويتحدث عن أفضل لحظات مسيرته الكروية.

أعرب النجم الإسباني أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الحالي عن رغبته في العودة بالمستقبل لصفوف البلوجرانا كمدير فني.

جاء هذا في تصريحات إذاعية مع "كادينا سير" وأكد خلالها أنه يحب فكرة التحول لمجال التدريب عقب إنهاء مسيرته الكروية التي يراها ستستمر لعامين آخرين.

وتطرق النجم الإسباني للحديث عن رغبته في التعلم والتطور قبل تلك الخطوة مثل مدربه السابق بيب جوارديولا الذي درب فريق برشلونة الثاني قبل أن ينطلق بإنجازاته في 2009.

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وقال إنييستا: "أعتقد أنني سأحاول أن أكون مديرًا فنيًا بعد نهاية مسيرتي الكروية، كلما مر الوقت أحب الفكرة أكثر، وأشعر أنني سأكون مناسب لذلك المكان".

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وأضاف: "لو أراد الرب ولم يحدث أي شيء سأحاول أن أستمر في الملاعب لعامين آخرين، لذلك التفكير في سيناريوهات أكون فيها مديرًا فنيًا قريبًا غير منطقية".

وأردف: "لا أخفي إعجابي بالفكرة وأحب أن أعود لبرشلونة في المستقبل لكنني لا يجب أن أقوم بذلك قبل أن أكون مستعد اتم الاستعداد لتلك الخطوة".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن أفضل لحظات مسيرته الكروية بتسجيله ذلك الهدف بتشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال في 2009 وقال: "تلك هي أفضل لحظاتي، وتواجد جوارديولا في ذلك الوقت ساعدنا ومنحنا المزيد من الدوافع".

جدير بالذكر أن إنييستا كان قد أنهى مسيرته في برشلونة قبل عامين وانضم لصفوف فريق فيسيل كوبي الياباني ليستمر في نثر سحره لكن في أقصى شرق الكرة الأرضية.