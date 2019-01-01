إنييستا يختار لحظته الأعظم في الليجا

ما هي اللحظة المفضلة لرسام كتالونيا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندريس إنييستا أسطورة برشلونة اعتقاده بأن أولى مبارياته في الليجا هي أفضل لحظاته مع المسابقة.

يأتي ذلك رغم امتلاك اللاعب للكثير من الألقاب مع برشلونة ومنتخب بلده، من بينها 9 ألقاب لليجا لا يجتازه فيها عدداً سوى ليونيل ميسي بعشرة ألقاب.

وقال إنييستا:"كان لدي فرصة اللعب لأعوام كثيرة والمرور بلحظات فريدة، الفوز بألقاب لليجا والفوز بمباريات مهمة مثل الكلاسيكو وغيرها".

وأضاف:"كان هناك لحظات صعبة، ولكن في المجمل كان أمراً عظيماً أن أبقى لكل هذا الوقت على أعلى المستويات في الدوري الأفضل، إنه مصدر فخر لي".

وأوضح:"أحب البدايات، لحظتي الأهم هي بدايتي في الليجا ضد مايوركا، ثم اللعب في كامب نو ضد ريكرياتيفو دي هويلفا".

وقضى إنييستا -35 عاماً- مسيرة طويلة مع الفريق الأول للبلوجرانا امتدت لـ16 عاماً قبل الانتقال إلى فيسيل كوبي الياباني في صيف 2018.

يذكر أن إنييستا الذي يملك 32 لقباً مع برشلونة، توج أيضاً بكأس العالم 2010 ولقبي يورو 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا، كما سجل هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال.