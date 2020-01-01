إنييستا: لم يحن وقت الاعتزال بعد

لا يزال أمامي رحلة طويلة..

أكد أندرياس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الحالي، على أنه لن يعتزل كرة القدم في وقتٍ قريب، مشيرًا إلى أن رحلته مع المستديرة لم يُكتب لها النهاية بعد.

إنييستا حقق ما يزيد عن 30 بطولة بقميص برشلونة على مدار السنوات الطويلة التي قضاها في كامب نو، قبل أن ينتقل منذ عامين إلى اليابان ويقود فيسيل كوبي لأول بطولة تاريخية له هذا العام.

الدولي الإسباني وصل إلى سن 35 عامًا كان قد ارتبط بالرحيل عن ناديه الياباني والذهاب إلى أمريكا اللاتينية أو الاعتزال، غير أنه نفى الأمر بصورة قطعية.

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إنييستا في حديث صحفي قال "الاعتزال؟ سيحدث ذلك، ولكن لأكون صادقًا فإنني أراه بعيدًا، أشعر بأنني بحالة جيدة على مستوى الحافز وأود الاستمرار في كرة القدم.".

كما أضاف "أرغب في الاستمرار بالارتباط بعالم الرياضة، هذا ما فعلته دومًا في حياتي وأرغب في أن أستمر بعالم كرة القدم.".

وعن برشلونة، قال "أحتفظ بالاتصال مع أصدقائي هناك، من الصعب بالنسبة لي متابعة المباريات لكنني على دراية بكل شيء هناك، لديهم فريق استثنائي وعليك أن ترى ما يمكنهم القيام به.".

وخلال أحد الأفلام الوثائقية عن حياة إنييستا، ظهر زميله السابق إيفان راكيتيتش واقترح أن يتم استبدال اسم أكاديمية لامسيا لشباب برشلونة باسم إنييستا، بيد أن هذا الأمر لم يعجب الرسام كثيرًا.

إنييستا اختتم حديثه قائلًا "إنها كلمات كبيرة، أظن أننا تجاوزنا العديد من الأسماء المهمة بشكل لا يبدو عادلًا بالنسبة لي، سيرتبط اسمي دومًا بالأكاديمية فهناك قد شُكلت.".