إنييستا يختار أفضل لاعبي الوسط من وجهة نظره

النجم الإسباني يلعب في اليابان حالياً بعد مشواره الحافل في برشلونة

اختار النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسل كوبي، أفضل ثلاثة لاعبي وسط من وجهة نظره، وذلك في حوار مع زميل له بالنادي الياباني.

إنييستا تُوج الخميس الماضي بلقب كأس الإمبراطور رفقة كوبي، وتدور أحاديث حول إمكانية رحيله نحو تجربة جديدة في الأرجنتين أو أمريكا.

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وقال إنييستا: "مايكل لاودرب كان قدوتي منذ الطفولة هو وجوارديولا، طريقة لعبه جميلة، خصوصاً فيما يخص مركزه كخط وسط مهاجم، أحاول دائماً محاكاة طريقته".

وأكمل: "بوسكيتس مثل تشافي يلعب معي منذ زمن طويل، سواء في برشلونة أو إسبانيا، دوره مهم للغاية كلاعب ارتكاز، يجيد قراءة المباراة بشكل رائع".

واستمر نجم برشلونة السابق: "تمريراته دقيقة، ويفتح المساحات للاعبي خط الدفاع، كما أنه مهم للغاية في خطة لعب برشلونة".

وختم: "تشافي شاهدته في التلفاز ولعبت معه كثيراً، قائد ولاعب مثالي وصاحب تمريرات رائعة، كما أنه يجيد التحكم بالمباراة".

ولم يوضح إنييستا بعد قراره النهائي بالاستمرار مع كوبي أو الرحيل لنادي آخر خلال الفترة المقبلة.