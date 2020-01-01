إنييستا: برشلونة دائمًا فوق الجميع وجوارديولا سينجح في الهند

قائد برشلونة السابق يتحدث عن الأجواء في كتالونيا

أكد أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الحالي، أنّ النادي الكتالوني يظل دائمًا فوق جميع اللاعبين وأهم من الأفراد.

إنييستا لعب لبرشلونة حتى 2018 ورحل وقتها كأكثر لاعب تحقيقًا للألقاب مع البلوجرانا بواقع 32 بطولة قبل أن يتجاوزه ليونيل ميسي.

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ويعاني النادي الكتالوني من العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بسبب الخلاف بين اللاعبين والمدرب كيكي سيتيين ورحيل أرتور ميلو وقدوم ميراليم بيانيتش في صفقة أثارت اعتراض الكثير.

ولكن إنييستا لم يتطرق للأزمة الأخيرة في حواره مع صحيفة "كوريري" الإيطالية، إلا أنّه تحدث عن فترة لعبه في النادي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وقال إنييستا: "أعتقد أنّه إذا أرادت النجاح في كرة القدم وفي فريق رياضي عليك دائمًا أن تعطي كل ما لديك. امتلكنا مدربًا رائعًا وهو بيب وكذلك جيلًا ذهبيًا من لاعبين تربوا على فلسفة لعب محددة، بجانب كثرة الأسماء الموهوبة وقتها".

وتابع: "ولكن يجب أنّ أؤكد أنّ برشلونة كفريق أكبر من جميع اللاعبين، لأنّ الفريق قد يخسر لكنّه سيعود وينتصر ومهما حدث يجب أن يبقى محافظًا على فلسفته وهويته".

صاحب الـ36 عامًا سلط الضوء على إمكانيات جوارديولا مواصلًا: "كل فريق وله فلسفته الخاصة، والأمر يختلف في إسبانيا عن إيطاليا وألمانيا وهكذا. ما يميز أي فريق هو العقلية التي يحكم بها المدرب. جوارديولا مثلًا سيبقى يلعب بطريقته المعتادة حتى لو رحل إلى الهند".

واختتم: "حينما استلم الكرة أنظر حولي لأبحث عن زملائي وكذلك الخصوم. لقد قضيت حياتي كلها في برشلونة وهو الفريق المثالي بالنسبة لي لأنّه ساعدني كثيرًا خاصة وأنني دائمًا كنت محاطًا باللاعبين الأفضل".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم، الثلاثاء، بهدف الفوز لأجل الاستمرار في منافسة ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني.