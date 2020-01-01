إنييستا: العودة لبرشلونة؟ أريد لعب كرة القدم

أندريس إنييستا نجم فريق برشلونة السابق يوضح موقفه من العودة للبلوجرانا.

كشف أندريس إنييستا نجم فريق برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي موقفه من العودة للدوري الإسباني في الأشهر المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنييستا ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وأكد خلالها أنه يأمل الاستمرار في لعب كرة القدم، وتطرق خلالها للحديث عن فيروس كورونا.

وقال إنييستا: "الجميع هنا ينتظر الأخبار حول كورونا بترقب كبير للغاية، كذلك الوضع في أسرتي، نشعر أننا نعيش في كرب، المشكلة الحقيقة في إسبانيا، على سبيل المثال مدينة ألباسيتي بها مصابين أكثر من كل من باليابان".

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وأضاف: "الأمور في اليابان أكثر هدوءًا للعديد من الأسباب، فالقناع الطبي معتاد ارتداؤه والتحية بين الأفراد تتسق مع تعليمات السلامة بالفعل".

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وأردف: "مثل أي مجتمع يوجد هنا مزايا وعيوب، لكن في النهاية فالمرض هنا غير منتشر كما هو الحال في إسبانيا، علينا أن نتأقلم على كل شيء".

وأنهى تصريحاته حول موقفه من العودة لبرشلونة: "هدفي هو الاستمرار في لعب كرة القدم، وعقدي في اليابان مستمر حتى 2021، ربما أفكر في شيء آخر خلال فترة الراحة تلك، لكنني متحمس حقًا للعودة للمباريات من جديد".

جدير بالذكر أن إنييستا كان قد حقق الثنائي المحلية في الموسم الأخير له مع برشلونة بعد سنوات من العطاء للنادي الكتالوني.