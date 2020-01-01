إنييستا: إدارة برشلونة لم تحترم فالفيردي وطريقتهم معه سيئة

أندريس إنييستا نجم وسط ملعب برشلونة السابق يهاجم إدارة النادي بسبب طريقة التعامل مع فالفيردي.

أعرب النجم الإسباني أندريس إنييستا نجم فريق برشلونة السابق عن غضبه من طريقة تعامل إدارة الفريق مع المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنييستا ونقلتها على لسانه صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن تلك الطريقة غير صحية من أجل المدرب.

وقال إنييستا: "طرق عمل برشلونة الحالية تبدو قبيحة بعض الشيء، عليك أن تحترم مدربك الحالي وما حدث مؤخرًا لابد أنه مؤلم له، لقد ضعف موقفه للغاية".

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وأضاف عن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي: "أنا لا أتحدث له كثيرًا لكن علاقتي به جيدة سواء هو أو جميع من هم في برشلونة".

وأكمل: "أتمنى أن يتحسن الوضع في برشلللونة قريبًا لأن مشاهدة ما يحدث لا تمنحنا السعادة، سواء للمدير الفني أو للفريق أو حتى الجماهير".

وأنهى تصريحاته: "تشافي بنفسه هو من يعرف إذا ما كان مستعدًا لتدريب برشلونة أم لا، هو وكومان كانا في النادي من قبل، أحدهما يملك خبرة أكبر لكن ذلك لا يعني أن الأمر محسوم".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تضاربًا كبيرًا بشأن مستقبل فالفيردي في برشلونة، ما بين الرحيل والاستمرار والاستبدال بتشافي أو كومان أو بوتشيتينو.