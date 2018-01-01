إنيستا: أرى نفسي مدربًا

إنيستا يتحدث عن مستقبله ومستقبل البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد أندريس إنيستا لمدينة برشلونة بعد نهاية الدوري الياباني للحصول على عطلة مع العائلة، وقد أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة موندو ديبورتيفو كشف خلاله عن رغبته دخول عالم التدريب.

وبدأ نجم البارسا حديثه مشيدًا بالدوري الياباني ومؤكدًا أنه بطولة تتطلب مستوً جيد جدًا من اللاعبين، كما أبدى سعادته بانضمام ديفيد فيا له في فريق فيسيل كوبي، مؤكدًا أن وجود سيساعده على التأقلم أكثر مع الحياة هناك سواء داخل أو خارج الملعب، وتمنى أن تُساعد أهداف فيا الفريق على تحقيق أهدافه.

إنيستا زار زملاءه السابقين في تدريبات البارسا، وقال عن موسم الفريق "الفريق يسير جيدًا هذا الموسم، اللاعبون كما هم دائمًا، في أفضل مستوً ولديهم الطموح للفوز بكل شيء. نعم التفكير بالفوز بدوري الأبطال أكبر من الليجا، بسبب ما حدث في السنوات الأخيرة وكيف كنا قريبين من الفوز. أتمنى أن يصل البارسا للنهائي ويفوز باللقب".

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وعن مستقبل الفريق بعد نهاية الجيل الحالي، قال اللاعب "التغيير سيحدث لامحالة، كما كل شيء في الحياة، يأتي ويمضي. المهم أن يحدث بأفضل طريقة ممكنة. لا أحد يعلم ما القادم، هل سيكون جيدًا؟ أفضل أم أسوأ؟ سيكون مختلفًا لكن يجب ألا يكون أسوأ. ستكون هناك لحظات أخرى ولاعبون آخرون".

وأوضح صاحب الـ34 عامًا أن المال لا يصنع فريقًا بطلًا بل اللاعبون بشخصياتهم وتضحياتهم، مطالبًا البارسا بالاعتماد أكثر على أبنائه ومنحهم فرصة اللعب في الفريق الأول خاصة مع التنافس الشديد في سوق الانتقالات وعدم قدرة النادي أحيانًا على مجابهة الأندية الغنية في أوروبا.

أخيرًا قال إنيستا عن إمكانية عمله كمدرب للفريق الكتالوني "لا أحد يعلم ما الذي يحمله المستقبل. لا أستطيع القول أنني لا أحب تدريب البارسا، لكني في نفس الوقت لا أفكر بهذا حاليًا. أنا أرى نفسي مدربًا لكن كل شيء يختلف حين نعتزل كرة القدم وسنرى ما سيحدث".