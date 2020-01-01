إنفانتينو يوضح مصير المباريات الدولية في حال انتشار كورونا

مصير المباريات الدولية في مارس القادم غير معلوم حتى الآن

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فكرة تأجيل بعض المباريات الدولية القادمة، أو لعبها بدون جماهير واردة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يُقام في نهاية شهر مارس، فترة التوقف الدولي والتي ستشهد العديد من المباريات الودية والرسمية في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم، وكأس الأمم الآسيوية والأفريقية.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة حول العالم

المزيد من الفرق

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "صحة الناس أهم بكثير من أي مباراة".

وواصل: "أتمنى أن تُقام المباريات الدولية الشهر القادم بشكل طبيعي، ولكن لن نستبعد حدوث أي شيء في هذه اللحظة".

وتابع: "لهذا علينا أن نصبر ونرى ماذا يحدث، ونأمل أن يتراجع عن الوقت الحالي، خاصة أن الأمر حالياً في حالة زيادة".

وأضاف: "إذا كان علينا تأجيل بعض المباريات أو لعبها بدون جماهير، حتى ينتهي هذا الفيروس فسنفعل ذلك دون تردد".

وشهد الدوري الإيطالي الفترة الحالية، تأجيل بعض المباريات، وإقامة الجولة القادمة وعلى رأسها مباراة إنتر ويوفنتوس في ديربي إيطاليا دون جماهير بسبب الفيروس الذي انتشر بكثرة في البلاد.