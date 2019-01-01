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إنفانتينو يشارك في مباراة استعراضية مع نجوم المغرب

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مراكش تستضيف مؤتمر فيفا لتطوير كرة القدم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خاض جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، في مباراة استعراضية بمدينة مراكش المغربية، مع عدد من نجوم أسود الأطلس القدامى.

الملعب الكبير بمراكش احتضن المباراة، التي شارك بها عديد الشخصيات العامة والرياضية، على هامش مؤتمر فيفا لتطوير كرة القدم.

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وشارك في اللقاء عدد من نجوم المغرب السابقين كعزيز بودربالة ومصطفى حجي ونور الدين النيبت وصلاح الدين بصير وأحمد بهجة، وآخرون.

وتستضيف المغرب مؤتمر الاتحاد الدولي، الذي بدأ أول أمس الثلاثاء ومن المقرر أن ينتهي اليوم الخميس.

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