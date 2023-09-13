فيديو | صحح خطأه بإنصاف رياض محرز .. تصرف غير لائق من ساديو ماني عقب لقاء الجزائر والسنغال

محترف النصر لم يتقبل الهزيمة الدولية أمام نظيره من الأهلي، فكيف تصرف؟

رغم أنها مجرد مباراة ودية إلا أن ساديو ماني؛ لاعب منتخب السنغال ومحترف النصر السعودي، انفعل عقب خسارة بلاده أمام منتخب الجزائر، وقام بتصرف غير لائق تجاه أحد المراسلين.

أسود التيرانجا تلقوا هزيمة أمس الثلاثاء، أمام محاربي الصحراء وديًا بهدف نظيف، سجله فارس شعيبي، من صناعة رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، على أرض السنغال.

وأثناء خروج ماني من الملعب، حاول مراسل قناة "الهداف" الجزائرية، إجراء حوار تليفزيوني معه، لكنه تفاجأ بدفع السنغالي له، رافضًا الحديث.

لكن هدأت الأوضاع بعد ذلك، وقبل مغادرة الاستاد، توجه ماني بالاعتذار للمراسل، وأجرى معه حوارًا سريعًا حول اللقاء.

ومن بين الأسئلة، سأله المراسل عن الأفضل بين زميله في النصر؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنافسه محرز، ليجيب ماني: "كلاهما جيد جدًا".

يذكر أن ماني يلتقي وجهًا لوجه مع محرز في دوري روشن السعودي، عندما يحل النصر ضيفًا على الأهلي في 22 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة، على ملعب الأول بارك.