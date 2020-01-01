إنسيني يعود لتدريبات نابولي وقد يلحق بمباراة برشلونة

نبأ غير سار للبرسا..

شهدت تدريبات نابولي يوم الخميس عودة لورينزو إنسيني إليها مرة أخرى بعد طول غياب، ما قد يعزز إمكانية لحاقه بمباراة برشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي البرسا مع نادي الجنوب الإيطالي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إنسيني أُصيب في فخده الأيسر مطلع شهر أغسطس الحالي في مباراة نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في التدريبات.

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لكن أخيرًا انخرط الدولي الإيطالي مرة أخرى في التدريبات مساء الخميس وإن كان ذلك بصورة جزئية كما هو محدد من قبل الجهاز الطبي لنابولي.

تدريبات إنسيني شملت جزءًا بدنيًا في صالة الألعاب الرياضية وجزءًا مع المجموعة في أرض الملعب وخضع للعلاج وفقًا للبرنامج الطبي المحدد.

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يبقى يوم الجمعة هو الفيصل لتحديد مشاركة إنسيني من عدمها أمام برشلونة، حيث سيخضع لفحوصات ستؤكد أو تنفي جاهزيته لمباراة كامب نو.

وبشكلٍ عام، ففي حالة أن غاب إنسيني عن مباراة البرسا فسيكون هيرفينج لوزانو هو بديله لدى كتيبة جينارو جاتوسو.

يذكر أن نابولي في حاجة للعودة بفوز من كتالونيا أو تعادل بنتيجة غير 1-1 للتأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق في سان باولو.