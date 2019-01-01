إنسيني: خاميس سيظهر مع نابولي بشكل رائع هو لاعب مثالي

قائد نابولي يتمنى أن ينضم لفريق الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد لورينزو إنسيني، لاعب نابولي الإيطالي أن خاميس رودريجيز، سيتألق رفقة نابولي، في حال إتمام الصفقة وانضمامه من ريال مدريد.

وارتبط اسم اللاعب الكولومبي بالانضمام إلى نابولي، ولكن لم يتفق الطرفان حتى الآن على المقابل المادي، الذي يهدد الصفقة بالفشل.

وقال إنسيني في تصريحات إذاعية: "أبواب الفريق مفتوحة لجميع اللاعبين الأقوياء، نرحب بهم في أي وقت، خاميس لاعب رقم 10 بجودة عالية سيظهر بشكل جيد معنا".

وتطرق إنسيني بعد ذلك إلى الحديث عن مستقبل الفريق، حيث قال: "حلم تحقيق الدوري، هو الأهم بالنسبة لنا، نشعر بخيبة آمل كبيرة بسبب أننا لم نحققه في السنوات الماضية بعد اقترابنا كثيراً".

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وتابع: "نعلم أننا أمام منافس قوي مثل يوفنتوس، ولكن الأمور قد تتغير هذا الموسم خاصة مع المدرب الجديد للسيدة العجوز، أعتقد أن فريقنا أصبح أقوى".

الجدير بالذكر أن نابولي يبدأ استعداده للموسم الجديد بمباراة ودية يوم 19 يوليو ثم 24 من الشهر ذاته، وفي يوم 28 يوليو سيلعب أمام ليفربول.