إنسيني: جورجينيو يستحق لقب الأستاذ ويجب ترشيحه للكرة الذهبية

إشادة كبيرة يتلقاها نجم تشيلسي

يؤمن لورينزو إنسيني جناح منتخب إيطاليا، أن زميله جورجينيو يجب ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

تشيلسي يقدم مستويات مبهرة مع إيطاليا في يورو 2020، حيث يعتبر من أهم الأسباب التي صعدت ببلاده إلى دور الثمانية.

ويأتي هذا المستوى بعد النهاية المميزة له للموسم الماضي مع تشيلسي، بتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

ومن جانبه قال إنسيني في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"لدينا لاعبون ذو جودة، لقد تحدثتم عن جورجينيو وهذا صحيح، هو من أفضل العناصر لدينا".

وأضاف:"لقد أمضى بعض السنوات الرائعة في تشيلسي، وأشعر بالفخر الشديد بالتواجد معه في منتخب إيطاليا".

وتابع اللاعب الإيطالي:"أنا لست الشخص الذي يقرر ما إذا كان يستحق الكرة الذهبية، لكني آمل أن يكون ضمن القائمة المختصرة لأنه يستحق ذلك، أطلقت عليه لقب الأستاذ وكلنا سعداء باللعب معه".

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يذكر أن جورجينيو الذي لعب 4 مباريات مع إيطاليا في اليورو، يستعد لقيادة بلاده في المباراة القادمة بالبطولة أمام بلجيكا يوم الجمعة القادم.