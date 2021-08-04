إنستجرام يظهر غضب سون من كين

هل حقًا سون غاضب من تفكير كين في الرحيل عن توتنهام؟

يبدو أن جماهير توتنهام ليست وحدها الغاضبة من قائدها هاري كين بل حتى زميله الكوري هيونج مين سون.

زميل كين، والذي قدم معه المواسم الماضية وتحديدًا الموسم المنقضي ثنائية هجومية رائعة لتوتنهام، غاضبًا منه.

كيف ظهر غضب سونج من كين؟

ظهر غضب سون من زميله كين عبر إعجابه بمنشور على إنستجرام يهاجم رغبة قائد توتنهام في الرحيل.

صحيفة مترو الإنجليزية نشرت صورة لمنشور يهاجم كين من قِبل جماهير توتنهام وأن النادي أكبر من اللاعب الذي لم يحقق أي بطولة في حين مجموع بطولات النادي اللندني 26 بطولة.

ما كتب على إنستجرام وضع عليه سون علامة الإعجاب ربما في إشارة لغضبه من زميله.

الحساب الذي نشر صورة نفسه لا يعرف هل حقًا وضع سون إعجابه على الصورة عند عمد أم أن ذلك كان خطأ من الفريق الذي يدير حسابه؟

ماذا يريد كين؟

غاب كين عن تدريبات توتنهام اليومين الماضيين رغم عودته المفترضة من العطلة.

البعض يفسر ذلك بالتمرد لرغبته في الرحيل عن توتنهام وسط رغبة من مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

جماهير توتنهام هاجمت هدافها وقائدها بشدة لرغبته في الرحيل عن النادي.

لكن بعض التقارير الإنجليزية تبرئ هاري من تهمة التمرد، وتقول إن غياب اللاعب عن تدريبات فريقه بسبب إكماله مدة العزل الصحي "10 أيام" بعد عودته من عطلة في جزر الكاريبي.

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