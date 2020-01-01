إنزاجي يُطالب إبراهيموفيتش بارتداء القميص رقم 9 في ميلان

هو الأحق به الآن..

طالب فيليبو إنزاجي، أسطورة ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش بأن يرتدي القميص رقم 9 مع الروسونيري في الموسم المقبل.

وانضم السلطان إلى ميلان في يناير المنقضي وارتدى القميص رقم 21 لحمل كريشتوف بيونتيك القميص رقم 9 في ذلك الحين.

لكن بيونتيك غادر السان سيرو في نهاية الشهر لينضم إلى هيرتا برلين ويعود رقم 9 شاغرًا مجددًا أمام إبراهيموفيتش.

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إنزاجي في حديث للصحافة قال حول الأمر "إذا ما سجل أحدًا لميلان وهو يحمل القميص رقم 9 فأنا أكون سعيدًا حقًا.".

كما أضاف "يجب أن تنتهي هذه اللعنة، على أحد اللاعبين أن يرتدي رقم 9، لا يمكن أن نحجب الرقم ونبعده.".

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واستطرد "آمل أن يُقرر إبرا أن يرتدي هذا الرقم إذا ما استمر معنا الموسم المقبل، إنه يمتلك ما يكفي لحمل هذا الرقم التاريخي.".

وأتم "كنت مقتنعًا بنسبة 100% أن إبرا سيجلب معه الكثير لنا، حتى قبل أن يحرز هدفه الأول، أنا أعلم أنه لن يكن ليعود إذا ما لم يكن جاهزًا بنسبة 100%.".

"أنا أعرفه جيدًا وأعرف مدى اهتمامه بمهنته وكيف يحب ويقبل التحدي، والأهم كيف يحب ويريد الفوز أيضًا."

يذكر أن إبراهيموفيتش قد سجّل حتى الآن هدفين مع الميلان في الدوري الإيطالي والكأس، وقد تحسن مركز الروسونيري بالكالتشيو حيث بات ثامنًا برصيد 32 نقطة مع وصوله لنصف نهائي الكوبا.

