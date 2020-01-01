إنزاجي: فزنا على إنتر لأننا تخلصنا من القلق

أبرز ما قاله سيموني إنزاجي عقب مباراة لاتسيو وإنتر

قال سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو إن الفوز على إنتر جاء نتيجة لعمل شاق من قبل اللاعبين في التدريبات، كما أن السر جاء في التخلص من القلق والتوتر.

وحقق لاتسيو انتصارًا دراماتيكيًا على حساب ضيفه إنتر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المركز الثاني ويمنح يوفنتوس صدارة السيري آ ويهبط النيراتزوري إلى المركز الثالث.

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وكانت الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي قد بدأت وإنتر في الصدارة، بينما لاتسيو هو من يحتل المركز الثالث قبل أن تتبدل الأمور.

وعقب المباراة، أعرب إنزاجي عن سعادته بالانتصار مؤكدًا أن كل خطوة يتخذها لاتسيو في الوقت الحالي هي نتاح لسنوات من العمل والجهد والتخطيط الذي لم يحدث بشكل عشوائي.

وأضاف: "لقد شعر اللاعبون ببعض القلق والتوتر، ولكنني أخبرتهم بأن ينسوا كل ذلك ويتعاملوا مع المباراة كما يتعاملون في التدريبات، هذا سيسهل كل شيء وسيجعل الأمور تبدو أكثر بساطة"

وتابع: "لوكاكو ولاوتارو ثنائية قوية للغاية شكلت خطورة كبيرة على كثير من الأندية التي واجهتها هذا الموسم، لقد درسنا بعناية كيفية الحد من خطورتهما وكان الحل في انضمام لوكاس ليفا إلى عمق الدفاع والأمر ساعدنا كثيرًا بالفعل"

وأردف: "منت متأكدًا من أن كوريا ولاتزاري سيكونان ورقتين رابحتين على دكة البدلاء، لقد لعبنا على محاولة قلب الأمور في الشوط الثاني وهذا ما نجحنا فيه بالفعل"

وحول عدم البدء بكوريا قال: "لقد تعرض كوريا لإصابة في ربلة الساق، وحتى أيام قليلة كنت أعتقد أنه سيكون جاهزًا للمباراة ولكن ذلك لم يحدث، حاولنا بقدر الإمكان الاستفادة منه دون أن نتسبب في أذية بالنسبة له"

وأكمل: "لقد خسرنا لوليتش قائدنا وماورسيتش، ولكن رغم الإصابات والإيقافات وكل هذه الغيابات اسطعنا أن نظهر كمنظومة قوية متماسكة وكفريق واحد، وهذا نتاج للعمل الكبير الذي تحدثت عنه بداية"

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وبذلك خسر إنتر فرصة العودة إلى القمة، بينما اقترب لاتسيو أكثر من صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس ليؤكد أنه لم يأتِ هذا الموسم لمشاهدة صراع اليوفي والنيراتزوري من بعيد.