إنزاجي: جاسبيريني وأليجري هما الأفضل في إيطاليا

إنزاجي مدرب لاتسيو يُحدد المدرب الأفضل في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو كثيرًا بمنافسه القادم جان بييرو جاسبيريني المدير الفني لأتالانتا، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في إيطاليا مع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس.

ويستعد لاتسيو لمواجهة أتالانتا في بيرجامو مساء الإثنين، ولم يُخف إنزاجي خوفه من اللقاء وخاصة مواجهة جاسبيريني، إذ قال "نحن نعلم ما الذي سنواجهه في بيرجامو، فريق ممتاز مع مدرب من المستوى الأول يحظى باحترامي الكامل. هو بجانب أليجري الأفضل في إيطاليا".

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"منذ بدأت التدريب في السيري آ وانا أصارع أتالانتا وهذا بفضل عمل المدرب جاسبيريني الذي نجح في الحفاظ على تواجد الفريق في المراكز المتقدمة في جدول ترتيب البطولة".

وأضاف إنزاجي حول مسيرة لاتسيو ومستواه هذا الموسم "بالنسبة لنا، لقد افتقدنا لشيء ما في عملية تطورنا، وتلك مشكلة يُعاني منها الجميع كذلك، باستثناء يوفنتوس. أنا حزين للغاية على قبولنا هدف في الدقيقة 99 ضد سامبدوريا، كانت 3 نقاط مهمة ولم ننجح في الفوز بها".

ويتواجد لاتسيو حاليًا في المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان في الرابع و4 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز العاشر، وسيُختتم الأسبوع الـ16 بمباراة بولونيا ضد ميلان مساء الثلاثاء القادم.